حفل تسلم وتسليم في وزارة الزراعة بين اللقيس وعباس مرتضى

جرى نحفل تسلم وتسليم في ​وزارة الزراعة​ بين الوزير السابق ​حسن اللقيس​ ووزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​.

مدير عام وزارة الزراعة ​لويس لحود​ اشاد بأداء اللقيس، ولفت الى ان الوزارة قامت بإنجازات بظروف صعبة وميزانية خفيفة، واوضح ان موضوع الامن الغذائي سيكون له الاولوية في الوزارة. وقد قام بتقديم درع تقديري عربون شكر من الموظفين للوزير السابق اللقيس.

اللقيس اشار الى ان قطاع الزراعة مهم جدا وهو مهمل كثيرا، والامن الغذائي هو الاساس في تعاطي وزارة الزراعة، بالاضافة الى ان قطاع الزراعة رافعة اساسية لقطاع ​الاقتصاد​، وبعد الازمة الاقتصادية يجب ان يكون هناك تركيز في الاتجاه الزراعي. واوضح ان هناك معوقات كثيرة لا سيما في ملف ​الدولار​ وصعوبة الاستيراد، وهذا الموضوع كان مدار بحث مع حاكم مصرف ​لبنان​ لتخفيف العبء عن ​المزارعين​. وذكر ان هناك استيراد عشوائي وضعنا له بعض الضوابط كي يتمسك المزارع اللبناني بأرضه.

بدوره، لفت مرتضى الى انه سيدأ من حيث انتهى الوزير اللقيس في خططه، ووزارة الزراعة هي اللبنة في هذه المرحلة، ونحن اليوم مدعوين للعمل كلفي موقعه، خاصة وان وزارة الزراعة تهم نسبة كبيرة من اللبنانيين، ونحن اليوم نريد انفاذ لبنان من الازمة عبر الامن الغذائي.

ودعا مرتضى الجهات المعنية لحماية المنتوجات المحلية من التهريب. واكد ان مطالب المزارعين والنقابات سنتابعها ليلا نهارا.