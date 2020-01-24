20 ولاية أميركية تعتزم منع البيت الأبيض من نشر تصميمات لصنع أسلحة



أقامت 20 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا دعوى ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس، لمنع ما وصفوه بأحدث محاولة للإدارة للسماح بنشر تصميمات لصنع أسلحة من طابعات ثلاثية الأبعاد على الانترنت.

وقالت الولايات إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل. وفي نوفمبر أمر قاض اتحادي في سياتل بمنع نشر التصميمات على الانترنت استناداً إلى وجهة نظر سابقة لوزارة الخارجية الأميركية بأن ذلك قد يهدد السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال تمكين المجرمين بمن في ذلك الإرهابيين للحصول على أسلحة نارية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع على الفور على طلبات للتعليق.