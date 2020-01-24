اخبار العالم

كولومبيا تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية اتهامات بالفساد

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كولومبيا تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية اتهامات بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كولومبيا تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية اتهامات بالفساد

الجمعة 24 يناير 2020

كولومبيا تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية اتهامات بالفساد

الخليج 365

اعتقلت الشرطة الكولومبية، الخميس، 22 ضابط شرطة بتهم تتعلق بالفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 

 

Advertisements

واحتجز  الضباط في مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن البلاد، وفي تسع بلديات أخرى بالمنطقة، وفقًا لقناة "كاراكول" التلفزيونية. 

 

وكانت التهم تتعلق بسرقة السيارات من ساحات الانتظار، حسبما ذكرت صحيفة "إل تييمبو" و "بلو راديو". 

 

يشار إلى أن الاتهامات بالكسب غير المشروع لقوات الأمن أمر معتاد في كولومبيا، حيث يرى 52 بالمئة من السكان أن نسبة الفساد في ازدياد، وفقا لبيانات منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الصادر عام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية اتهامات بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا