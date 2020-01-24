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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كولومبيا تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية اتهامات بالفساد
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
اعتقلت الشرطة الكولومبية، الخميس، 22 ضابط شرطة بتهم تتعلق بالفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
واحتجز الضباط في مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن البلاد، وفي تسع بلديات أخرى بالمنطقة، وفقًا لقناة "كاراكول" التلفزيونية.
وكانت التهم تتعلق بسرقة السيارات من ساحات الانتظار، حسبما ذكرت صحيفة "إل تييمبو" و "بلو راديو".
يشار إلى أن الاتهامات بالكسب غير المشروع لقوات الأمن أمر معتاد في كولومبيا، حيث يرى 52 بالمئة من السكان أن نسبة الفساد في ازدياد، وفقا لبيانات منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الصادر عام 2019.
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