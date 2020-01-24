الرئيس الجزائري: بلادنا ليست محمية لفرنسا

دعا الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​ إلى أن يسود "الاحترام المتبادل العلاقات الجزائرية الفرنسية،" مذكراً بأن "الجزائر ليست محمية ل​فرنسا​". وشدد في تصريح على أن "جزائر بجيلها الجديد وقيادتها لا تقبل بأي تدخل، أو أن تمارس عليها وصاية"، موضحا أنه "كانت هناك مرحلة فتور في علاقات البلدين بعد أن تيقن الجزائريون أن هناك تدخلاً في شؤون بلادهم عقب تصريحات للجانب الفرنسي في بداية ​الحراك الشعبي​".

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