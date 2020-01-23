أوضح المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في بيان، أن "اللجنة الوزارية المكلفة صياغة ​البيان الوزاري​ ستعقد اجتماعها غدا، عند العاشرة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، على أن تتوقف اللجنة عن الاجتماع وقت صلاة الظهر، وستتابع اجتماعها اعتباراً من الواحدة والنصف بعد الظهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من المكتب الاعلامي لدياب حول اجتماع لجنة البيان الوزاري غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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