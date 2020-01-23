حاولت مجموعة من ​المتظاهرين​ منع ​القوى الأمنية​ من وضع العوائق الإسمنتية في ​وسط بيروت​، وتحديدا قرب مسجد العمري قرب أحد المداخل المؤدية الى ​ساحة النجمة​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة من المتظاهرين تحاول منع القوى الأمنية من وضع عوائق إسمنتية في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.