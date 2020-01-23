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شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تصادق على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
الملكة إليزابيث الثانية
صادقت الملكة إليزابيت الثانية رسميا، اليوم الخميس، على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر الجاري.
وكتب وزير "بريكست" ستيف باركلي على تويتر: "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست، ليصبح بالتالي قانون بريكست".
وأضاف: "تكريسه قانونا، يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في 31 ينايرالجاري".
ووافق البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بشروط خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة.
ومن المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، لتبدأ فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
في غضون ذلك، رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، تغييرات أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير، وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.
كان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي، شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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