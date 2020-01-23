رسمياً.. انتر ميلان يضم موسيس من تشيلسي

2020-01-23 | 17:27
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أعلن نادي إنتر رسمياً، حصوله على توقيع فيكتور موسيس، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.
وكشف الموقع الرسمي لإنتر ميلان، أن "الصفقة تمت على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم، مع وجود شرط يمنحهم أولوية الشراء".
صاحب الـ 29 عاماً، كان معاراً في الفترة الماضية من تشيلسي إلى فنربخشة، ولكنه قام بفسخ العقد بالتراضي مع الفريق التركي منذ قليل قبل أن يعلن إنتر الصفقة.
اللاعب النيجيري، لعب مع فنربخشة منذ انضمامه 32 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع خلالها تسجيل ستة أهداف وصناعة خمسة آخرين.
صاحب الـ 29 عاماً، كان معاراً في الفترة الماضية من تشيلسي إلى فنربخشة، ولكنه قام بفسخ العقد بالتراضي مع الفريق التركي منذ قليل قبل أن يعلن إنتر الصفقة.
اللاعب النيجيري، لعب مع فنربخشة منذ انضمامه 32 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع خلالها تسجيل ستة أهداف وصناعة خمسة آخرين.
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