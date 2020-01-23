كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع تركي: أسلوب أردوغان يستفز أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي المستقل المتخصص في الشأن التركي ديفيد ليبيسكا، إن أسلوب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغير الدبلوماسي يستفز أوروبا، وفقًا لموقع "أحوال" الإخباري التركي.

وأضاف ديفيد ليبيسكا، أن موقف تركيا غير الدبلوماسي، والعدواني المتزايد في ليبيا وشرق المتوسط، وضع أنقرة في صدام مع عدد من حلفائها المفترضين، وليس فقط مع اليونان، وقبرص، بل مع إيطاليا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي أيضاً.

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وتابع: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غادر يوم الأحد الماضي، برلين دون حضور مأدبة العشاء الرسمي. وفي اليوم التالي، وبعد أن تعهد المشاركون في مؤتمر برلين بفرض حظر دولي على السلاح في ليبيا، والامتناع عن أعمال قد تفاقم الصراع هناك، أرسل 6 آلاف مقاتل من المتمردين السوريين إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقد وافق البرلمان التركي على تدخل عسكري في ليبيا، في تصعيد للحرب الأهلية فيها، نقلًا عن موقع 24.