كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة طفلة نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمدينة امفال في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت عبوة ناسفة مشتبه بها على طريق ريمس في مدينة امفال، عاصمة ولاية مانيبور الشمالية الشرقية الهندية، صباح اليوم الخميس.

وتشير التقارير إلى إصابة فتاة في العاشرة من عمرها بجروح في الرأس بعد الانفجار الذي أدى إلى تحطم الزجاج، كما أوردت وكالة سبوتنيك.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الانفجار، ومع ذلك، فإن الانفجار يأتي بعد أيام قليلة من القبض على قوات بنادق آسام مع ضبط الشرطة إطارين تحت الأرض من جبهة التحرير الوطني القبلية المتحدة في عاصمة ولاية مانيبور. - جيش التحرير القبلي المتحد هو جماعة مسلحة في شمال شرق الهند -، تقاتل من أجل حماية العرق في المنطقة.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الهندي، يوم الاثنين 20 يناير، إن الثنائي الذي تم القبض عليه قد تم تسليمه إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقع انفجار عبوة ناسفة مماثلة في مدينة امفال في 28 ديسمبر 2019. وأُصيب شخصان في الانفجار.

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وقد وقع الانفجار الأخير قبل أيام قليلة من احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 71 مع تشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد ووكالات الاستخبارات والأمن في حالة تأهب قصوى.

مع الاعتقالات الأخيرة للإرهابيين المشتبه بهم من أنحاء مختلفة من البلاد، كانت أجهزة الأمن في حالة تأهب قصوى، وتقوم وكالات الاستخبارات بعمليات تفتيش عن الأعضاء المشتبه بهم في المنظمات الإرهابية، الذين قد يقومون بأنشطة تخريبية قبل يوم الجمهورية في 26 يناير.

وعلى صعيد آخر، ادعت حكومة حكومة ولاية أوتار براديش الهندية، في بيان يوم الثلاثاء، أنه تم القبض على ما لا يقل عن 167 مزارع وتوقيف 104 ضابط وموظف لانتهاك الحظر المفروض على حرق القش.

وحسبما أوردت كالة "سبوتنيك"، ذكر البيان، أنه تم الإبلاغ عن وقوع 4230 حادث حرق قش في عام 2019 في ولاية أوتار براديش، في حين كان العدد أعلى بكثير في عام 2018 حيث بلغ عدد الحالات 6623 حالة. وُيقال، أيضًا، إنه تم استرداد ما لا يقل عن 97،7،800 روبية (1،37362 دولار) من خلال الغرامات حتى الآن.