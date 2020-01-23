تسليم وتسلّم في وزارة الشباب والرياضة بين محمد فنيش وفارتينيه أوهانيان

حصل تسليم وتسلّم في ​وزارة الشباب والرياضة​ بين الوزير السابق ​محمد فنيش​ والوزيرة ​فارتينيه اوهانيان​.

وتمنى فنيش خلال التسليم النجاح "لهذه ​الحكومة​ ذات الكفاءات الجديدة ونتمنى لها النجاح"، معتبراً أنه "يجب أن يكون هناك شراكة بين ​الدولة​ و​القطاع الخاص​ ومحبي الرياضة والمساهمات في الوزارة تذهب للاتجاه الصحيح ولا انفاق بغير مكانه".

بدورها، أكدت الوزيرة أوهانيان أنه "سنعمل سوياً بمسؤولية وشفافية وهدفنا تعزيز ثقة الشباب من خلال وضع خطّة تستجيب لمطالبهم".