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تسليم وتسلّم في وزارة الشباب والرياضة بين محمد فنيش وفارتينيه أوهانيان

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حصل تسليم وتسلّم في ​وزارة الشباب والرياضة​ بين الوزير السابق ​محمد فنيش​ والوزيرة ​فارتينيه اوهانيان​.

وتمنى فنيش خلال التسليم النجاح "لهذه ​الحكومة​ ذات الكفاءات الجديدة ونتمنى لها النجاح"، معتبراً أنه "يجب أن يكون هناك شراكة بين ​الدولة​ و​القطاع الخاص​ ومحبي والمساهمات في الوزارة تذهب للاتجاه الصحيح ولا انفاق بغير مكانه".

بدورها، أكدت الوزيرة أوهانيان أنه "سنعمل سوياً بمسؤولية وشفافية وهدفنا تعزيز ثقة الشباب من خلال وضع خطّة تستجيب لمطالبهم".

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