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السعودية :تطلب من أميركا إزالة السودان من قائمة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

السعودية :تطلب من أميركا إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الخليج 365

طلبت السعودية، الأربعاء، من الولايات المتحدة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وجاء ذلك خلال لقاء وزير الدول السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، في الرياض، بالمبعوث الأميركي للسودان، السفير دونالد بووث، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد قطان خلال اللقاء دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه، مشددا على أن المملكة ستكون دوما شريكا لخير السودانيين ومصلحتهم.

وثمن جهود الحكومة الانتقالية الحالية في السودان، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون مع دوول الإقليم والعالم كافة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان ومساندته.

وأكدت الرياض مرارا خلال الأشهر الأخيرة أنها تعمل من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

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