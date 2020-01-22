شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا شمال بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى.

Advertisements وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فقد قدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة. وجددت وزارة الخارجية موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب

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