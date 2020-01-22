الدوزي يغني “راي” مرة أخرى في جديده “خليك معايا” – فيديو

أصدر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، أخيرا، أغنيته الجديدة بعنوان “خليك معايا” في استمرار لتقديمه أغاني “راي”، وهو النوع، الذي بدأ به مسيرته في طفولته.

وتعامل الدوزي على مستوى الكلمات مع شقيقه، قادر دوزي، والملحن الشاب كريم، والموزع الموسيقي، مراد مجود، وتم تسجيلها في بلجيكا .

كليب الأغنية أنجزه الدوزي في تركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ ، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية، التي حققت نجاحا.

من جهة أخرى، يضع الدوزي اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي بالتعاون مع منصة أنغامي للموسيقى، والمخرج اللبناني، جاد شويري.