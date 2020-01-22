شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تميم انفق أموال الخزينة القطرية على العصابة الإخوانية الهاربة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية انه في ظل تجاهُل الحكومة لتطلعات ومتطلبات الشعب، وفشلها في سداد احتياجاته، تستغل أموال النفط والشعب في الإنفاق على مشاريع الإخوان الإرهابية، ومنصاتهم المضللة.

واضاف الموقع :"أنفق تميم بن حمد أموال الخزينة القطرية على العصابة الإخوانية الهاربة من مصر، في الدوحة وأنقرة، وجاء التسريب الأخير الخاص بالمحادثات التي دارت بين المقاول المصري الهارب محمد على، والقيادي الإخواني ياسر العمدة، والذي تحدثوا فيه عن التمويلات التي تتلقاها قنوات الإخوان من قطر".

واشار قطريليكس الى ان هذا تبعه مباشرة بيان صادر من قناة الشرق الإخوانية التي يترأس مجلس إدارتها أيمن نور، لتحاول أن تنفي عن نفسها تهمة تلقي تمويلات خارجية، وتعترف بتلقي محمد علي وياسر العمدة تمويلات من قطر وتركيا، لتكشف جانبًا آخر من معركة التمويلات بين قيادات الإخوان في الخارج.

وقال الموقع :"فيما يبدو أن حرب التمويلات فضحت تمويل تميم لقيادات الإخوان لاستهداف المنطقة، وأصدر العاملون بقناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والممولة من قطر، بيانًا حول ظهور أزمة مالية بالقناة، واتخاذ إدارتها قرارات تعسفية بحق بعض الشباب العاملين بها، وتدخلات الإعلامي الهارب معتز مطر، الذي يتقاضى شهرياً 60 ألف دولار."

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تجدر الاشارة الى ان العاملين فى قناة الشرق اصدروا بيانا قالوا فيه : إنه بعد ظهور التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة، وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًّا، من قِبل قطر، إلا أنهم لم يجدوا أيّ رد من مالكي القناة مما يثبت صحة التمويل.

وأضاف البيان: "وبعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض مذيعي القناة، في حين أننا نحصل على رواتب قليلة رغم صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسية التركية المجانية".

وتابع البيان: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع؛ لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوكة لشركة "إنسان" والمتمثلة في شخص المدعو أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام، وسنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".