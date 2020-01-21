حسان دياب: حكومة لبنان الجديدة تعبر عن تطلعات المعتصمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبناني الجديد حسان دياب، بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته، منذ قليل، عن رئاسة الجمهورية أن الحكومة "تعبر عن تطلعات المعتصمين" الذين ينفذون حركة احتجاج منذ ثلاثة أشهر تطالب بتغيير الطبقة السياسية.

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وقال دياب بعد توقيعه مرسوم تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون: "أحيي الانتفاضة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان"، مضيفا: "هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم".

ولفت رئيس ​الحكومة​ اللبنانية الجديد، في كلمته بعد تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، إلى أنه في 17 أكتوبر، خرج اللبنانيون إلى الشارع بعد أن ضاقت فسحة الأمل، هتفوا ضد من يريد اغتيال أحلام اللبنانيين بدولة عادلة يحميها القانون الذي لا يميز بين مواطن ومسئول، استعاد اللبنانيون المبادرة واستعادوا موقعهم كمصدر للسلطات، وحملوا أعلام لبنان فوحدوا الوطن وكسروا الحواجز بين المناطق وعطلوا الاستثمار السياسي، وهدموا جدران السجن الذي يحتجز طموحاتهم"، معتبرا أن الانتفاضة هي الطريق نحو الهدف ورسمت معالم لبنان الجديد.

وأشار إلى أنه «قيل الكثير في ظروف تكليفي وتعمدت الصمت في مواجهة الاتهامات لأنني أريد العمل لا الجدل، انطلقت في عملية التأليف متسلحا بالدستور، وضعت معايير محددة لفريق عمل الحكومة الذي على أساسه أرادت اختيار الوزراء، واجهت الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه احترام للمعايير وسهرنا الليالي نفتش وندرس ونقارن وكنا نعاند حتى وصلنا إلى تشكيل أول حكومة تجتمع فيها مواصفات مميزة لمواجهة ظروف استثنائية انطلاقا من ذلك أحيي انتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتفض لبنان».

واختتم: «الحكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم في استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة».