ليبيا والإرهاب يتصدران مباحثات السيسي وجونسون

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، حرصهما الكامل للتنسيق في محاربة الإرهاب والعمل على حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال مباحثات السيسي وجونسون بمقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا.





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وأشار إلى أنه تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة.

كما تناول اللقاء إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة السيسي للندن، مؤكداً حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان الرئيس المصري قد شارك في قمة "أفريقيا – بريطانيا" للاستثمار، والتي عقدت الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن.





يشار إلى قمة أن "أفريقيا – بريطانيا" للاستثمار تنعقد لأول مرة بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون و16 من القادة الأفارقة، فضلا عن رجال أعمال من الدول المعنيّة.

ويأتي انعقاد القمة في أعقاب جولةٍ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجرتها في عام 2018 رئيسة الوزراء البريطانيّة السابقة المحافظة تيريزا ماي، وكانت الزيارة الأولى من نوعها لزعيم بريطانيّ منذ 5 سنوات.