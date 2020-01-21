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رئيس وزراء إسبانيا الجديد يعتزم إجراء محادثات مع رئيس كتالونيا في فبراير

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رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز

يعتزم رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز إجراء محادثات مع كيم تورا، رئيس إقليم كتالونيا الانفصالي بشأن تطلعات الإقليم للاستقلال، وذلك في شهر شباط/فبراير المقبل.

وقال سانشيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسبانية إن الوضع في كتالونيا يمثل أزمة سياسية تحتاج إلى حل سياسي.

كان سانشيز توسط من أجل برام اتفاق مع أكبر حزب كتالوني، "اليسار الجمهوري في كتالونيا"، في بداية الشهر الجاري، ووافق على الدخول سريعا في حوار مقابل امتناع الحزب عن المشاركة في تصويت برلماني حاسم، ما رجح كفته لتشكيل حكومة جديدة.

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وفاز سانشيز في التصويت الثاني والحاسم بالبرلمان يوم 7 كانون ثان/يناير، لتشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد الحديث، حيث حصل على أغلبية بفارق ضئيل (167 صوتا مؤيدا مقابل 165 صوتا معارضا).

وتعد الأزمة الانفصالية في كتالونيا واحدة من أكثر المشاكل السياسية تعقيدا في إسبانيا، وقد تفاقمت عقب إعلان عدم قانونية الاستفتاء على استقلال الإقليم في تشرين أول/أكتوبر عام 2017 .

 

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