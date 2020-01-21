الجزائر / توقيف 8 عناصر داعمة للجماعات الإرهابيّة وتدمير ثلاثة مخابئ

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، الإثنين 20 جانفي 2020، بأنه في إطار محاربة الإرهاب أوقفت وحدات للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني أمس الأحد، ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وبومرداس والوادي، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة بومرداس، ثلاثة مخابئ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع.

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