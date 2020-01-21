شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الليبي: نرحب بمخرجات برلين ونسعى لتمديد الهدنة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كان سباقًا بحضور مؤتمر برلين، كما كان سباقًا بحضور الاجتماعات التي تمت في موسكو.

وأضاف في تصريحات متلفزة اليوم أن السراج يسعى إلى الوفاق الحقيقي، وإلى إيقاف شلال الدم في المنطقة الغربية، مُستدركًا: "حضرنا مؤتمر برلين بروح توافقية، وكان لنا لقاء مع أنجيلا ميركل".

وتابع سيالة أن السراج أوضح وجهة نظر حكومة الوفاق بكل وضوح، وأنه يسعى لوقف الاقتتال بين الليبيين، وإلى تمديد الهدنة، والانتقال إلى وقف إطلاق النار الحقيقي، المدعوم والمراقب في نفس الوقت.

وواصل: "نرحب بالبيان الختامي لمؤتمر برلين، الذي كان بحضور الدول التي لها علاقة بالملف الليبي الشائك، ونرحب بالتوصيات الـ55 التي صدرت في البيان، والأهم من ذلك التوصل إلى نتيجة للتنفيذ الحقيقي، ونصر على تنفيذ هذه المسارات بالتوازي، سواء العسكري أو الأمني أو الاقتصادي.