أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية اعتقلت متورطين بقتل صاحب صيرفة وسط المحافظة طعناً بالسكين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاحب محل للصيرفة قرب منطقة سيد جود قُتل، مساء أمس، طعناً بالسكين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اعتقال المتورطين بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة".
يذكر أن محافظة كربلاء (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اعتقال المتورطين بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة".
يذكر أن محافظة كربلاء (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متورطين بقتل صاحب صيرفة وسط كربلاء طعناً بالسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.