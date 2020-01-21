اعتقال متورطين بقتل صاحب صيرفة وسط كربلاء طعناً بالسكين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاحب محل للصيرفة قرب منطقة سيد جود قُتل، مساء أمس، طعناً بالسكين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اعتقال المتورطين بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة".



يذكر أن محافظة كربلاء (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.