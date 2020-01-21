وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود



و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله

و قه فتنة القبر وعذاب النار

إنا لله و إنا إليه راجعون This is a Twitter Status — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن



اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله

و قه فتنة القبر وعذاب النار

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/1sRUAgacIt — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 21, 2020 و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنسو أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهلهو قه فتنة القبر وعذاب النارإنا لله و إنا إليه راجعون This is a Twitter Status — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud)

وقال بيان النعي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

ونعى الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير الراحل عبر ”تويتر“ قائلا: ”اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله و قه فتنة القبر وعذاب النار إنا لله و إنا إليه راجعون“.

ونعى الأمير ‏نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود الأمير بندر مقدماً العزاء للعاهل السعودي قائلاً: ”رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة“.

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وشارك الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير المملكة لدى الكويت في نعي الأمير الراحل قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه“.

والأمير الراحل هو والد الشاعر السعودي الشهير سعود بن بندر الذي توفى عام 1986 عن عمر يناهز 42 عاما.