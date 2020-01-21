الدفاع تنشر مقطع فيديو لعمليات جوية نفذتها طائرات f 16 في حمرين

نشرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عمليات جوية نفذتها طائرات الـ f 16 التي نفذت ضربات ناجحة في سلسة جبال حمرين وقالت الوزارة، إن ابطال قيادة القوة الجوية نفذوا طلعة ناجحة انطلقت من قاعدة بلد من تدمير احد الاوكار التابعة لإرهابيي داعش في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين ، حيث نفذت العملية بجهود عراقية 100% بعد قيام الكوادر الفنية في قاعدة بلد بتسليح طائرات الـ f16 .



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