11 قتيلًا في حريق في مسكن لمهاجرين في سيبيريا









اسماء السيد - موسكو: لقي أحد عشر شخصا مصرعهم الثلاثاء في حريق مبنى خشبي يقيم فيه عمال مهاجرون في منطقة تومسك في غرب سيبيريا.

وقال الفرع المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة الروسية إن الحريق اندلع حوالى الساعة الرابعة (22,00 ت غ) ودمر بالكامل المبنى الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع.

وأوضحت الوزارة في البيان أنه "تم العثور على جثث 11 شخصا".

