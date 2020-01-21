اسماء السيد - موسكو: لقي أحد عشر شخصا مصرعهم الثلاثاء في حريق مبنى خشبي يقيم فيه عمال مهاجرون في منطقة تومسك في غرب سيبيريا.
وقال الفرع المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة الروسية إن الحريق اندلع حوالى الساعة الرابعة (22,00 ت غ) ودمر بالكامل المبنى الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه "تم العثور على جثث 11 شخصا".
كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلًا في حريق في مسكن لمهاجرين في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.