لفت الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اذا اراد احد ان يتكرم فليتكرم من حصته، ولكن اذا اعتبر احد انه يستطيع استضعاف ​الدروز​ ويقوم بالتسمية عنهم ، فلا بد ان يسمح لنا، بالرغم من اننا نخجل من هذا الكلام في هذه الأجواء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: إذا اراد أحد ان يتكرم فليتكرم من حصته ولكن ممنوع استضعاف الدروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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