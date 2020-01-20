تسلمت ​بلدية صيدا​ معدات وتجهيزات مقدمة من ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ Uncher ومؤسسة Sheild، إلى رئيس إتحاد بلديات صيدا ​الزهراني​ رئيس بلدية صيدا المهندس ​محمد السعودي​، ضمن إطار مشروع تنظيف قنوات الري وتصريف مياه الامطار في المدن والبلدات التي تستضيف ​اللاجئين السوريين​، وفي إطار دعم البلديات المضيفة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صيدا تسلمت معدات وتجهيزات من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.