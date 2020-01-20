ترامب يعتزم وضع ضوابط للحد من «سياحة الولادة»

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض إجراء يحد من استغلال التأشيرات قصيرة الأجل للأجانب، والتي تستخدم لإنجاب الأطفال داخل البلاد، وبالتالي حصولهم على الجنسية الأمريكية بالمواطنة.
وأورد موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤولين، أن الإدارة تخطط لإصدار ضوابط تنظيمية الأسبوع الجاري يسمح لوزارة الخارجية برفض منح تأشيرات دخول قصيرة الأجل للأجانب إذا كان هناك اعتقاد بأن التأشيرة سوف تستخدم لتسهيل المواطنة التلقائية من خلال ولادة طفل لم يولد بعد.
ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الضوابط الجديدة للحد مما يسمى بـ«سياحة الولادة» من قبل الذين يصلون إلى الولايات المتحدة لغرض حصول المولود على الجنسية الأمريكية تلقائيًّا، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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