أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن "إدانة السعودية واستنكارها الشديدَين للاعتداء الإرهابي الآثم الّذي نفّذته جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيون) على مسجد في محافظة مأرب، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى". وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا الهجوم الإرهابي الّذي لم يراع ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء ​اليمن​يّين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدّسات واسترخاصها للدم اليمني"، مجدّدةً التأكيد على "وقوف السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي"، متمنيةً الرحمة للقتلى والشفاء العاجل للمصابين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السعودية دانت بشدة الاعتداء على مسجد بمأرب: نقف إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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