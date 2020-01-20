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جونسون يدرس نقل مجلس اللوردات من لندن

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كشف جيمس كليفيرلي عضو ​مجلس الوزراء​، ورئيس ​حزب المحافظين​ الحاكم، أن رئيس ​الحكومة​ ​بوريس جونسون​، يدرس خطة لنقل مقر مجلس اللوردات من العاصمة لندن، موضحا أن "هذه الخطة قيد الدراسة"، مؤكدا تصميم حكومة جونسون على اتخاذ "قرارات راديكالية".

ولفت في حديث لقناة "​سكاي نيوز​" البريطانية الى "اننا ندرس طيفا واسعا من الخيارات لضمان أن تكون جميع أجزاء المملكة البريطانية مرتبطة على نحو مناسب بسياسات ​الدولة​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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