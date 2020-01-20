جونسون يدرس نقل مجلس اللوردات من لندن

كشف جيمس كليفيرلي عضو ​مجلس الوزراء​، ورئيس ​حزب المحافظين​ الحاكم، أن رئيس ​الحكومة​ ​بوريس جونسون​، يدرس خطة لنقل مقر مجلس اللوردات من العاصمة لندن، موضحا أن "هذه الخطة قيد الدراسة"، مؤكدا تصميم حكومة جونسون على اتخاذ "قرارات راديكالية".

ولفت في حديث لقناة "​سكاي نيوز​" البريطانية الى "اننا ندرس طيفا واسعا من الخيارات لضمان أن تكون جميع أجزاء المملكة البريطانية مرتبطة على نحو مناسب بسياسات ​الدولة​".