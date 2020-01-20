شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انتخاب حكام الأقاليم في كوبا والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الخطوة إلى تحقيق عدم مركزية السلطة بشكل جزئي في تلك الدولة. غير أن كل حاكم يعمل معه سكرتير من الحزب الشيوعي الحاكم لكوبا والذي يتعين عليه تأييد كل القرارات.
وتمت الموافقة على حكام الأقاليم، أمس الأحد، من جانب 12200 مندوب من 167 جمعية مواطنين. ولم تكن هناك أي مفاجآت، إذ لم يختار الرئيس ميجويل دياز كانيل سوى مرشح واحد للحاكم ونائب له لكل إقليم.
وقال ألينابالسيرو رئيس المكتب الانتخابي للتليفزيون الحكومي إن "كل المرشحين المقترحين من جانب الرئيس قد تم انتخابهم".
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