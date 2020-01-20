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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365
أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميًا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.
وأوضح المتحدث، في تصريحات صحفية، أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا قبل أن تغلق قوات الجيش موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت،السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك سيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.
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