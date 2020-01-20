عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعد مغادرة المتظاهرين بسبب الأمطار الغزيرة

عاد الهدوء إلى حدّ كبير إلى ​وسط بيروت​، بعدما أجبرت ​الأمطار​ الغزيرة، ​المتظاهرين​ على المغادرة، حتّى من منطقة ​الصيفي​ الّتي كان عدد منهم قد لجأ إليها. وتقوم وحدات سيارة من ​الجيش اللبناني​ بدوريات في المنطقة للتأكّد من مغادرتهم بشكل كامل.

وكان قد دارت مواجهات استمرّت ساعات بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​، استُخدمت خلال الأحجار و​المفرقعات النارية​ والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.