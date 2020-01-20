عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعد مغادرة المتظاهرين بسبب الأمطار الغزيرة

عاد الهدوء إلى حدّ كبير إلى وسط بيروت، بعدما أجبرت الأمطار الغزيرة، المتظاهرين على المغادرة، حتّى من منطقة الصيفي الّتي كان عدد منهم قد لجأ إليها. وتقوم وحدات سيارة من الجيش اللبناني بدوريات في المنطقة للتأكّد من مغادرتهم بشكل كامل.
وكان قد دارت مواجهات استمرّت ساعات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، استُخدمت خلال الأحجار والمفرقعات النارية والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.
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