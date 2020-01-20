شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. لقطات حية لمتسولين فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فيديو جراف نشرته منصة قطريليكس وقائع التسول فى شوارع الدوحة، حيث أشارت إلى أن مواطن قطرى فضح تحايل رجال الأعمال على الأوضاع الاقتصادية باستخدام نظام الكفالة.

وأوضح الفيديوجراف، أن الظروف الاقتصادية المتدهورة التى تمر بها البلاد أدت إلى زيادة البطالة وندرة وجود فرص العمل، وهو ما دفع القطريون إلى التحايل على هذا النظام باستخدام نظام الكفالة، يستقدمون عمالة مقابل 1500 ريال للعامل.

ونشر الفيديوجراف مقطع فيديو لمواطن يكشف تسول العمال الآسيويين والأفارقة فى الشوارع القطرية بسبب عدم وجود عمل، مما يضطرهم إلى الشحاذة والتسول فى الشوارع.

كان موقع ميدل إيست آى "middle east eye"، كشف دور تميم بن حمد، بوقوفه وانصياعه لسياسات نظام الملالى بأنه يجعل "قطر على صفيح ساخن"، واصفًا قطر بالدولة الصغيرة التى تحاول أن تلعب دورًا أكبر من حجمها، مؤكدا أن العلاقة بين قطر وإيران لم ينتفع بها الشعب، ولكن على النقيض تم امتصاص دمائه من أجل نيل رضا الملالي

وقال التقرير المنشور على الموقع، السبت، "ما أن أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية الطائرة المدنية الأوكرانية حتى سارع أمير قطر إلى زيارة إيران، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.

وتابع: "هل حدث ذلك قبلها؟ الأكيد أن الطائرة التى قتلت قاسم سليمانى انطلقت من قاعدة العديد التى تقع على الأراضى القطرية. وهى قاعدة أمريكية قديمة، ربما ذهب الأمير للاعتذار وهو ما يتفهمه الإيرانيون، لكنهم فى المقابل سيطلبون ثمنا، هناك تعويضات هائلة يجب أن تُدفع إلى أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية وهو ما ستتبرع قطر بالقيام به".

Advertisements

وأعتبر التقرير أن الإيرانيين يرتكبون الجرائم بينما يتكفل تميم بدفع الغرامات من أموال شعبه، لافتًا أن العلاقة بين قطر وإيران لم ينتفع بها الشعب، ولكن على النقيض تم امتصاص دمائه من أجل نيل رضا الملالي.