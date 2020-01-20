شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفر الشيخ، فعالية لتسليم 200 بطانية لأهالي مدينة برج البرلس ضمن مبادرة دفء الشتاء، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي يساندها الحزب في جميع المحافظات، وتحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وقال نور الجزايرلى، أمين الحزب بمدينة برج البرلس، إن الحزب استطاع توفير 200 بطانية تم تسليمها للأهالى ضمن مبادرة "دفء الشتاء" وسط حالة من البهجة والسرور.

جاء ذلك بحضور أمين الحزب بمدينة البرلس، ومجدي عامر أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب بالمدينة.

مراجعات لطلاب الشهادة الإعدادية

كما واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الجيزة، عمل مراجعات مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بمركز أبو النمرس، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادرة "التعليم لكل المصريين"، وتحت رعاية عادل ناصر، أمين الحزب بالمحافظة. Advertisements وأقام حزب مستقبل وطن، بمركز أبو النمرس، برئاسة محمد سعيد هلال، مراجعات نهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدرسه محمد الفقى بوسط البلد بأبو النمرس لليوم الخامس على التوالي بماده الرياضيات "جبر" حضر أكثر من 150 طالب وطالبة للاستفادة من هذه المراجعات قبل دخول الامتحان. وقال "سعيد"، إن هذه المجموعات في كل المواد ومستمرة حتى انتهاء الامتحانات، "وذلك لمساعده أبنائنا الطلاب على المراجعة النهائية قبل دخول الامتحان من أجل خلق جيل جديد متعلم ومثقف وقادر علي تحمل المسئولية وقياده المستقبل". وأكد أمين الحزب بمركز أبو النمرس، أنه تم الاتفاق مع عدد كبير من الأساتذة المتخصصين في كل المواد، والذين يتمتعون بخبرة كبيرة في المواد التي يدرسونها للطلبة من أجل توصيل المعلومة وتحقيق أعلى الدرجات، متمنيا التوفيق لكل الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.