ماكرون يدعو تركيا بالكف عن إرسال مقاتليين سوريين موالين لها إلى ليبيا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد 20 جانفي 2020 خلال مؤتمر حول ليبيا في برلين بـ ''الكف'' عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وأعلن ماكرون خلال المؤتمر '"يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك".

وتٌتهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا.