كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإماراتي: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، مساء اليوم الأحد، إن "الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم طموحات الشعب الليبي المشروعة".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، على "أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين؛ للوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي".

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي، بـ"جهود ألمانيا لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية"، وايضاً "رعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام"، منوهاً بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدا على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق. Advertisements