كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإماراتي: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، مساء اليوم الأحد، إن "الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم طموحات الشعب الليبي المشروعة".
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، على "أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين؛ للوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي".
وأشاد وزير الخارجية الإماراتي، بـ"جهود ألمانيا لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية"، وايضاً "رعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام"، منوهاً بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدا على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.
وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.