الصين تعلن 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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كشفت الصين، اليوم الأحد، 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا"؛ ما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله كثير من الصينيين.
وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان، في بيان، إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.. وتُوفي اثنان من جرّاء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" بالأرقام المعلنة، الأحد، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين، إلى 62 شخصاً، وجميعهم في مدينة ووهان- وسط البلاد.
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ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.
وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".
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5 معالم تاريخية فقدها العالم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.