بومبيو: حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلًا خاليًّا من العنف الذي يغذيه فاعلون خارجيون، وفقاً لـ سبوتنيك.

وكتب بومبيو عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "لقد حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم".

وأضاف "مستقبل خال من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية".

وتابع "نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة من خلال الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير مايك بومبيو

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سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

وتنعقد في برلين اليوم الأحد قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وبين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد

تتوصل إليها تلك القمة.

وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط معمر القذافي، في 2011 ، في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتشن القوات الموالية للمشير حفتر والتي تقع معظم الحقول النفطية تحت سيطرة قواته، في نيسان/أبريل 2019 هجوما باتجاه طرابلس للسيطرة عليها.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 280 شخصا قتلوا إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلا عن نزوح 146 ألفا. ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة التركية - الروسية الذي بدأ الأسبوع الماضي، ساريا رغم تبادل الطرفان اتهامات بخرقه.