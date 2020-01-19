يوم عاصف: أمطار غزيرة وسيول وفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل هطول الأمطار الغزيرة شمالي البلاد وسواحلها وامتد إلى وسطها، اليوم الأحد، مصحوبة بعواصف بردية حينا وعواصف رعدية وبروق حينا آخر.

وتسببت الأمطار الغزيرة بسيول وفيضانات وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسة في البلاد وبعض الطرقات داخل البلدات.

ومما يذكر أنه جرى إنقاذ سائقة سيارة بعدما علقت في سيول الأمطار بالقرب من مدينة الطيرة، صباح اليوم، وعملت طواقم الإنقاذ على تخليصها، الأمر الذي تسبب بأزمة سير خانقة على شارع 444 للمتجهين جنوبًا.

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ووفقا للراصد الجوي، تبقى البلاد، اليوم، تحت تأثير المنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات.

وفي يوم غد الإثنين، من المتوقع ألا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة سانحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية وتتحول إلى شمالية غربية في المساء والليل.