فيلم "أوفسايد الخرطوم" يفتتح مهرجان السودان للسينما المستقلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة، يوم الثلاثاء القادم، بمشاركة 81 فيلما في قسم الرواية الطويلة والقصيرة، والوثائقية، بعدما ألغيت الدورة الماضية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.
وتنظم مؤسسة "فيلم فاكتوري" المهرجان بهدف تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام، وإعادة توطين السينما في السودان بشكل خاص.
ويعرض المهرجان في الافتتاح فيلم "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة، مروة زين، لأول مرة في السودان بعدما تم عرضه في العديد من المهرجانات العربية والغربية خلال 2019، وتشارك في المهرجان أفلام من الوطن العربي؛مصر وسوريا ولبنان، ومن أوروبا؛ إيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا والبرتغال وتركيا.
وقال مؤسس ورئيس المهرجان، طلال عفيفي، في مؤتمر صحافي عقد أمس السبت إن "النسخة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة تحتفي ببشائر سودان جديد، وعودة الندى على زهرة السينما السودانية"، مضيفًا أن "هذه النسخة مقدمة امتنانا لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين.. لكل الفنانين السودانيين الذين واجهوا الصعاب أثناء ممارستهم لفنهم وتوثيقهم للحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا المعاصر".
ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 كانون الثاني/ يناير، عدة ورش عمل منها "تنسيق الأزياء في الأفلام" التي تقدمها المنتجة، هديل عثمان و"خلق بيئة مونتاج مثالية"، للمونتير أحمد بحار.
كما يتضمن البرنامج محاضرة للعراقي قاسم عبد بعنوان "السرد القصصي في الفيلم الوثائقي" وأخرى للإيطالي ريكاردو بريفيه، بعنوان "إنتاج الوثائقيات الإنثروبولوجية".
وتجدر الإشارة إلى أن في السابق، ألغى المهرجان دورة العام الماضي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.
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