جمالي دعت المتظاهرين للحفاظ على سلمية التحركات: "ما تخلّوا العنف يشوه صرختكم الصادقة"

توجّهت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، إلى ​المتظاهرين​، بالقول: "لأنّها بدأت سلميّة، بقيت 94 يومًا ويجب أن تبقى كذلك. لا تدعوا ما ​العنف​ يشوّه صرختكم الصادقة، وابقوا متمسّكين بحقوقكم وواضحين بمطالبكم، ولا تتخلّوا عن ​الانتخابات النيابية​ المبكرة، كي يبدأ التغيير من المكان الصح".

وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "صوتكم وصل منذ اليوم الأوّل، سلميًّا. أكملوا، "هيك إنتوا بتربحوا وبيربح البلد".