توجّهت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ديما جمالي، إلى المتظاهرين، بالقول: "لأنّها بدأت سلميّة، بقيت 94 يومًا ويجب أن تبقى كذلك. لا تدعوا ما العنف يشوّه صرختكم الصادقة، وابقوا متمسّكين بحقوقكم وواضحين بمطالبكم، ولا تتخلّوا عن الانتخابات النيابية المبكرة، كي يبدأ التغيير من المكان الصح".
وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "صوتكم وصل منذ اليوم الأوّل، سلميًّا. أكملوا، "هيك إنتوا بتربحوا وبيربح البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي دعت المتظاهرين للحفاظ على سلمية التحركات: "ما تخلّوا العنف يشوه صرختكم الصادقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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