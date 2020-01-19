إصابة 8 متظاهرين خلال مواجهات مع الأمن في ساحة التحرير ببغداد

أصيب ثمانية أشخاص في صفوف المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بقطع عدد من الطرق أمام حركة السير في النجف بواسطة الإطارات المحروقة.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ أن متظاهرين قاموا
، لتصعيد الحراك ضد أحزاب السلطة.
وفي سياق متصل، قطع متظاهرون جسورا رئيسية في محافظة ذي قار، وأحرقوا إطارات
يأتي إغلاق الساحة فيما تستعد مدن الوسط والجنوب اليوم وغدا الاثنين لحراك تصعيدي غير مسبوق، ردا على ما وصفه المتظاهرون بالتسويف لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها ترشيح رئيس وزراء من خارج عباءة الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
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