ترامب في تسجيل مسرب عن سبب اغتيال سليماني: كان يقول أمورا سيئة عن دولتنا

دبي - بواسطة محمد فارس © Leah Millis الرئيس الأمريكي دونالد ترامبترامب في تسجيل مسرب عن سبب اغتيال سليماني: كان يقول أمورا سيئة عن دولتنا

كشفت شبكة "سي إن إن" عن تسجيل صوتي مسرب يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبررات وتفاصيل اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وأشارت "سي إن إن" اليوم السبت إلى أن ترامب في المقطع الذي سجل مساء أمس أثناء حفل عشاء لجمع التبرعات أقيم مع أعضاء في الحزب الجمهوري في منتجع مارالاغو التابع للرئيس جنوب فلوريدا، لم يتحدث عن "تهديد وشيك" مزعوم كان يشكله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني على الولايات المتحدة، بل قدم مبررات مختلفة لاغتياله.

وقال ترامب إن سليماني كان "يقول أمورا سيئة عن دولتنا"، متسائلا: "كم من هذا الهراء يجب أن نسمع؟".

ووصف الرئيس الأمريكي أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، بـ"الإرهابي المعروف"، مشيرا إلى أن سليماني "كان على قوائمنا وكان يجب عليه البقاء في بلده بدلا من زيارة دول أخرى في المنطقة".

وأكد ترامب أنه كان يستمع إلى مسؤولين عسكريين خلال متابعتهم في البث الحي عملية اغتيال سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارات جوية استهدفت موكبهما في طريق مطار بغداد فجر الثالث من يناير الجاري.

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وقال ترامب: "أخبرني مسؤولون عسكريون: "هما معا سيدي... سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل... دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في سيارة مصفحة.. سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8.." وبعد ذلك فجأة "بوووم"!.. "سيدي، هما أزيلا".

وقال ترامب متحدثا عن الغارة التي أودت بحياة سليماني والمهندس "تخلصنا من اثنين بسعر واحد".

وأقر الرئيس الأمريكي بأن اغتيال سليماني هز العالم، مضيفا: "كان من المفترض أنه لا يقهر".

المصدر: سي إن إن