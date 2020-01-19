شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تشريعات مهمة وافق عليها البرلمان فى جلساته الأخيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على 6 تشريعات نهائياً، بالإضافة إلى الموافقة على تشريعين في مجموعهما، وذلك جنباً إلى جانب تفعيل أعلى درجات الرقابة بمناقشة أول استجواب تحت القبة. وفى هذا الصدد نستعرض التشريعات التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا: Advertisements أولا: مشروعات القوانين التي وافق عليها نهائيا : مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة . مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية . مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير . ثانيا: مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان في مجموعها: 1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية.

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