دول الساحل الخمس تصدر إعلانًا حول مساهمة الثقافة في مكافحة التطرف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:36 صباحًا, 19 يناير 2020 م المناطق _ وكالات اصدر وزراء الثقافة في دول الساحل الخمس بالعاصمة البوركينية اليوم إعلان “واغادوغو” القاضي بأهمية مساهمة الثقافة في التصدي للتطرف العنيف ومكافحته في دولهم.

واعتمد دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد، هذا الإعلان في أعقاب أعمال مؤتمر عقدوه في واغادوغو خلال الثلاثة أيام الماضية بهدف دعم استخدام الثقافة في محاربة تصاعد وتيرة التطرف العنيف.

وتضمن برنامج المؤتمر ورشات عمل ولقاءات ثقافية حول أهمية الثقافة وضرورة مساهمتها في الحد من انتشار العنف والتطرف بالمنطقة.

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