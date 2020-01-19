السلطات الأميركية تمدد تراخيص شركات النفط والغاز في فنزويلا

مددت السلطات الأمريكية تراخيص 5 شركات نفط وغاز أمريكية في ​فنزويلا​ هي Chevron، وHalliburton، و Schlumberger، وBaker Hughes.

ويسمح ​التمديد​ "للشركات الخمس مواصلة العمل وجميع الأنشطة اللازمة للعمليات والعقود أو الاتفاقيات الأخرى في فنزويلا بمشاركة PDVSA، وذلك حتى ​الساعة​ 12:01 بتوقيت الساحل الشرقي من تاريخ 22 أبريل 2020".وبذلك تكون ​واشنطن​ قد مددت التراخيص للشركات المذكورة لمدة 90 يوما إضافية.

وتحظر العقوبات التي تفرضها إدارة واشنطن على قطاع النفط في فنزويلا على الشركات الأمريكية التعامل مع أي هيئات أو مؤسسات حكومية تسيطر عليها ​حكومة​ الرئيس ​نيكولاس مادورو​.