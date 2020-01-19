شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الاقتصاد أكثر القطاعات استهدافا للشائعات خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإنفوجراف المعد من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذى سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2019، أن قطاع الاقتصاد جاء فى مقدمة قطاعات الدولة التى تم استهدافها بالشائعات بنسبة 27.1%، ثم قطاع الصحة بنسبة 18.5%، فقطاع التعليم بنسبة 17.6%، كما احتل قطاع التموين المرتبة الرابعة بنسبة 8.9%، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع السياحة والآثار بنسبة 6.5%، ثم قطاع الإصلاح الإداري بنسبة 5.8%، وقطاع الإسكان بنسبة 4.8%، في حين تم استهداف قطاعي الوقود والكهرباء والتضامن الاجتماعي بنسبة 3.3% لكل منهما، كما احتل قطاع النقل والمواصلات المرتبة العاشرة بنسبة 2.4%، وأخيراً احتلت باقي القطاعات الأخرى نسبة 1.8%.

وتفاوتت نسب الشائعات التي استهدفت القطاعات المختلفة خلال أشهر عام 2019، حيث أظهر الإنفوجراف أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير بنسبة 23.6%، وفي شهر فبراير تقدم قطاع التعليم بنسبة 30.8%، في حين تصدر قطاع الصحة شهر مارس بنسبة 22.4%، وفي شهر أبريل كان قطاع التعليم الأبرز للمرة الثانية بنسبة 19.6%، وفي شهر مايو تصدر قطاع الاقتصاد للمرة الثانية بنسبة 38.3%، كما تصدرت الشائعات الخاصة قطاع السياحة والآثار شهر يونيو بنسبة 10.9%، وكذلك جاء قطاع التموين على رأس القطاعات الأكثر استهدافاً خلال شهر يوليو بنسبة 16.3%، وفي شهر أغسطس تصدر قطاع الاقتصاد للمرة الثالثة بنسبة 36%.

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وبحسب الإنفوجراف فقد كان قطاع الصحة الأكثر استهدافاً بالشائعات للمرة الثانية وذلك خلال شهر سبتمبر بنسبة 22.7%، وقطاع الاصلاح الإداري بنسبة 11.9% خلال شهر أكتوبر، وفي شهر نوفمبر تصدر قطاع الصحة للمرة الثالثة بنسبة 31.8%، وفي شهر ديسمبر كان قطاع الإسكان الأكثر استهدافاً بنسبة 13.6%.

وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2019، أوضح الإنفوجراف، أن شهر نوفمبر جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.3%، يليه شهر يناير بنسبة 9.4%، ثم شهر فبراير بنسبة 8.9%، وجاء شهر أغسطس في المرتبة الرابعة بنسبة 8.6%، ثم شهر مارس في المرتبة الخامسة بنسبة 8.4%، تلاه شهر مايو بنسبة 8%، ثم شهر أبريل بنسبة 7.9%، واحتل شهر يونيو المرتبة الثامنة بنسبة 7.8%، تلاه شهر سبتمبر بنسبة 7.6%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 7.5%، وجاء شهر يوليو بنسبة 7.4%، فيما احتل شهر أكتوبر المرتبة الثانية عشرة والأخيرة بأقل نسبة وهي 7.2%.

وأظهر الإنفوجراف أن عام 2019 كان من أكثر السنوات استهدافاً بالشائعات منذ عام 2014 بنسبة 37.7%، في حين جاء ثانياً عام 2018 بنسبة 24.4%، وثالثاً عام 2017 بنسبة 15.9%، ورابعاً عام 2016 بنسبة 12.5%، وخامساً عام 2015 بنسبة 6.2%، وأخيراً عام 2014 بنسبة 3.3%.