اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي هذه تفاصيله

تلقى الملك محمد السادس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن المباحثات بين الملك والرئيس همت على الخصوص الأزمة الليبية، عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم 19 يناير.
وبهذه المناسبة، يقول البلاغ، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي.
وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدول.
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