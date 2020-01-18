كاسيميرو يقود ريال مدريد لتخطي إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ريال مدريد عقبة نظيره إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد اللاعب كاسيميرو، وفي المقابل سجل هدف إشبيلية اللاعب لوك دي يونغ.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط، وسدد توني كروس كرة وصلت سهلة بين يدي حارس إشبيلية فاسليك في الدقيقة 11.

ووصلت كرة أمام البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 15، لكنه سدد بقوة أعلى مرمى الضيوف في الدقيقة 15.

وعانى ريال مدريد من غلق إشبيلية لوسط الملعب وتنظيمه الدفاعي، بينما لم يُظهر مودريتش ولوكاس فاسكيز أي تفاهم على الطرف الأيمن.

وسجل لوك دي يونغ لاعب إشبيلية هدفًا في الدقيقة 29 من كرة رأسية، لكن حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا، قرر الرجوع لتقنية الفيديو "فار".

واستقر خوان على إلغاء الهدف بسبب تدخل جوديلي لاعب إشبيلية على مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو، أثناء تنفيذ الضربة الركنية.

وبعد إلغاء الهدف أظهر إشبيلية كثافة كبيرة، وضغط وسيطرة على اللعب حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بينما تراجع ريال مدريد.

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ومع بداية الشوط الثاني، لم تتغير الأمور كثيرًا، حيث استمر التحفظ من الطرفين، دون وجود أي فرص خطيرة.

وجاء الحل من كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، الذي استقبل تمريرة بالكعب من لوكا يوفيتش في منطقة الجزاء، وسدد على يمين الحارس فاسليك في الدقيقة 57.

وقرر زيدان الدفع بكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور بدلًا من لوكا يوفيتش ورودريغو جويس، من أجل تنشيط الخط الهجومي، واختتم تغييراته بإشراك فيرلاند ميندي بدلًا من مارسيلو.

ونجح لوك دي يونغ في تسجيل هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 64، حيث راوغ دفاع ريال مدريد وسدد أقصى يمين الحارس كورتوا.

ودفع جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية بيوسف النصيري الوافد الجديد من صفوف ليغانيس لأول مرة، بدلًا من منير الحدادي، ثم أوليفر توريس بدلًا من فرانكو فاسكويز.

وعاد كاسيميرو لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 69، حيث استقبل كرة عرضية من لوكاس فاسكيز، قابلها بالرأس على يسار الحارس فاسليك.

وكاد كاسيميرو أن يُسجل الهاتريك، حيث استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة، حيث مرت الكرة بجانب القائم الأيسر لإشبيلية.

واستمرت محاولات ريال مدريد، بتسديدة قوية من مودريتش من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82، مرت بجانب المرمى.

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الميرنغي بالنقاط الثلاث.