مانشستر سيتي يقع بفخ التعادل أمام كريستال بالاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق مانشستر سيتي بكمين التعادل أمام كريستال بالاس بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي اللاعب سيرجيو أغويرو، وفي المقابل سجل هدفي كريستال بالاس اللاعبين جينك توسن وفرناندينهو لويس روزا (ذاتي).

وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد كريستال بالاس 30 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

بدأ مانشستر سيتي اللقاء مهاجما، ومرر ميندي الكرة إلى دي بروين، الذي سدد بجانب القائم القريب، في الدقيقة الرابعة.

ومنع كاهيل أغويرو من افتتاح التسجيل، في الدقيقة العاشرة، عندما وقف أمام محاولته إثر لعبة جماعية.

ورفع برناردو سيلفا عرضية من الناحية اليمنى نحو ستيرلينغ، الذي علت رأسيته العارضة في الدقيقة 28.

ومن ركلة ركنية، افتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 39، عندما ارتقى كاهيل فوق الجميع برأسه، ليوجّه كرة إلى توسون الذي تابعها في الشباك.

وخلال الشوط الثاني، اقترب سيتي من معادلة النتيجة في الدقيقة 51، عندما سيطر ستيرلينغ على الكرة، قبل أن يسددها مقوسة، لكنها حادت قليلا عن الزاوية العليا اليمنى لمرمى كرستال بالاس.

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وأنقذ إيدرسون حارس مانشستر سيتي، مرماه من هدف محقق في الدقيقة 55، بعدما أبعد محاولة توسون، إثر عرضية من ماكارثي.

ودخل غابرييل جيسوس في تشكيلة سيتي، بدلا من ديفيد سيلفا، ليسدد في الشباك الخارجية بالدقيقة 63.

وجرب فرناندينيو حظه بتسديدة بعيدة المدى، علت المرمى في الدقيقة 66.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لسيتي، في الدقيقة 72، قبل أن يتراجع عنها لاحقا بمساعدة تقنية الفيديو.

وأشرك مدرب السيتي، بيب غوارديولا، نجمه الجزائري محرز مكان برنادو سيلفا، فكاد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 75، بعدما استغل كرة مقطوعة من الدفاع، ليسدد من اللمسة الأولى فوق العارضة بقليل.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة 82، عندما تابع أغويرو من مسافة قريبة، عرضية ذكية من جيسوس.

وابتعدت رأسية جيسوس عن مرمى بالاس، بعد عرضية من دي بروين، في الدقيقة 84.

وتنفس سيتي الصعداء في الدقيقة 87، عندما سجل أغويرو هدفه الثاني، برأسية متقنة إثر عرضية من ميندي.

لكنه لم يهنأ طويلا بالهدف، فمن هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى زاها، في الناحية اليسرى، تقدم اللاعب العاجي وأرسل عرضية أمام المرمى، ليتابعها فرناندينيو بطريق الخطأ في شباك فريقه، بالدقيقة 90، ليتعادل كريستال بالاس (2-2)، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.